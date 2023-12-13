на сумщині поліція розшукує псевдобанкірів, які за добу ошукали трьох жителів області

За минулу добу жертвами аферистів, які під час розмов по телефону представлялися працівниками банку, стали три мешканці Сумщини. Всі потерпілі повірили шахраям, надали їм конфіденційну інформацію та врешті втратили великі суми грошей, які були на їхніх банківських рахунках.

Сорокавосьмирічна жителька міста Суми розповіла поліцейським, що їй вдень зателефонував невідомий та, представившись працівником банку, повідомив, нібито у зв’язку із неправомірним зняттям грошей в сумі 3328 гривень грошей з її банківської картки, картка була заблокована. В подальшому шахрай знову зателефонував жінці але вже у месенджері “Viber” та запропонував допомогти їй в розблокуванні банківської картки. Зловмисник запропонував збільшити кредитний ліміт. Жінка погодилася і керуючись підказками невідомого телефонного співрозмовника перерахувала зі своєї картки на запропонований їй «новий» рахунок 14 000 гривень. А за якийсь час виявила, що з двох її банківських карток зникли грошові кошти на загальну суму 29 400 гривень.

Подібна історія трапилася і з 63-річною жителькою обласного центру. Вона, введена в оману зловмисником, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив про блокування її банківських карток, назвала йому всі свої конфіденційні дані і коди, як і хотів зловмисник. В результаті жінка втратила близько п’яти тисяч гривень, які зберігалися на двох її банківських картках.

У Сумському районі жертвою схожого шахрайства став 56-річний чоловік. Йому теж зателефонував аферист, який представився працівником банку та повідомив про блокування банківської картки. Чоловікові було запропоновано надати секретні дані своєї банківської картки нібито для її розблокування, на що він і погодився. Після цього з банківської картки громадянина зникли гроші в сумі 65 000 гривень.

За вказаними фактами працівники поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України та роблять все можливе, аби встановити місце знаходження шахраїв.

Поліцейські вкотре радять громадянам бути уважними та обережними при спілкуванні з незнайомцями, ніколи не повідомляти їм свої конфіденційні дані, дані банківських карток, або ж інші секретні коди.

Завжди прораховуйте те, які наслідки матимуть ваші поспішні та не обдумані вчинки для вашого гаманця, нервів, здоров’я. Пам’ятайте, ваша безпека у ваших руках.

Відділ комунікації поліції Сумської області