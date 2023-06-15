На Сумщині за підозрою в скоєнні розбійного нападу на родину з Лебедина затримано двох осіб

За процесуального відділу Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом особам у скоєнні розбійного нападу.

У вівторок, 13 червня 2023 року, родина з м. Лебедин стала жертвою нападників у власному будинку. Близько опівночі двоє чоловіків, вибивши вхідні двері проникли до житлового будинку та почали наносити удари 57-річному чоловіку, його 52-річній жінці та 31-річному сину по черзі. При цьому, із застосуванням ножа та палиці погрожували фізичною розправою, вимагали передати грошові кошти. Заподіявши тілесні ушкодження потерпілим, зловмисники втекли.

Працівники поліції у результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів затримали обох нападників. Ними виявилися 21-річний та 22-річний місцеві жителі.

Обох зловмисників правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час їм вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного відділу поліції.

Сумська обласна прокуратура