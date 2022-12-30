На Тернопільщині ліквідовано чергову схему уникнення мобілізації за гроші

Спільники заробляли на охочих уникнути проходження військової служби. Одного з фігурантів затримано.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили співробітника одного з відомства системи МВС України та його змовників – працівників Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки – на протиправній діяльності. Спільники підшукували чоловіків призовного віку, які не бажали проходити службу в армії, та пропонували їм послугу – отримання так званого «білого квитка» в обмін на грошову винагороду.

За 5500 доларів США вони обіцяли військовозобов’язаним чоловікам отримати висновок військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби у лавах Збройних сил України. Надалі на підставі медичної довідки, ухилянти «проходили» процедуру зняття з військового обліку, що надає можливість безперешкодно виїжджати за кордон.

Під час передачі другої частини від зазначеної суми в обмін на документи, які підтверджують зняття з військового обліку, працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі тернопільської поліції затримали організатора схеми.

Наразі слідчі поліції Тернопільщини вручили йому підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України