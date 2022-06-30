На Вінниччині затримали раніше судимого, який пограбував колишню співмешканку

Грабіжника, який відібрав телефон у 26-річної потерпілої, поліцейські затримали відразу після вчинення ним злочину. За пограбування в умовах воєнного стану правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

За словами начальника Відділу поліції №4 Вінницького районного управління поліції Павла Дармограя, 29 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки м. Липовець про те, що колишній співмешканець заволодів її телефоном.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Грабіжника оперативники розшукали та затримали за місцем проживання його знайомих.

28-річний чоловік затриманий у процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу на період досудового розслідування.

Слідством розпочато провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на термін до 10 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області