На Винничине главврача больницы и инженера техннадзора подозревают в завладении бюджетными средствами

Следствие областного главка полиции Винницкой области объявило о подозрении главному врачу Погребищенской ЦРБ и инженеру технического надзора строительно-технической экспертизы. Им, как и ранее подрядчику, инкриминируют завладение бюджетными средствами в размере почти 1 миллион гривен, которые были выделены на ремонт больницы.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области, по предварительной информации следствия, директор фирмы-подрядчика, которая должна была проводить текущий ремонт в медучреждении, был в сговоре с главным врачом и инженером технического надзора строительно-технической экспертизы. К присвоению средств они все причастны.

Предпринимателю сообщили о подозрении еще 27 января. А 13 и 19 февраля – инженеру и главврачу. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) и частью 1 статьи 366 УК Украины (служебная подделка), что грозит до 8 лет лишения свободы.

Что было ранее

В октябре 2020 года следователи сообщили о подозрении руководителю строительного предприятия, которое якобы присвоило свыше 1,2 миллиона гривен. Расследование касается махинаций с ремонтными работами крыши в помещении Службы автодорог в Винницкой области по улице Ермака.

Руководителю частной строительной компании вменяют присвоение государственных средств в особо крупном размере и 16 октября ему объявили о подозрении в преступлении по части 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), что предусматривает до 12 лет заключения.

Как выяснило следствие, винницкая фирма выиграла тендер на проведение ремонтных работ, но сэкономила на материалах, использовав дешевые и некачественные. По результатам строительно-технической экспертизы было установлено, что материалы, использованные для ремонта крыши административного здания, не соответствовали указанным в акте приема выполненных работ. Таким образом, в полиции утверждают, что предприятие-подрядчик присвоило государственные средства в особо крупных размерах. // real-vin.com