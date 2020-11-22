На Вінничині нетвереза помічниця судді влаштувала смертельну ДТП (фото)

В авто робітниці суду знаходився також прокурор, з яким вони цього дня разом брали участь в судовому процесі.

За попередніми даними слідства, 27-річна водіка автомобіля ВАЗ-2112, виїхала на зустрічну смугу руху, де сталось зіткнення з автомобілем Volkswagen Caddy.

У результаті ДТП травми різного ступеню важкості отримали двоє пасажирів «ВАЗу»: 23-річна працівниця барського суду та 45-річний працівник районної прокуратури, а також вагітна 28-річна пасажирка іномарки. Усі вони каретою швидкої допомоги госпіталізовані у лікарню. Водійка «ВАЗу» від отриманих ушкоджень загинула на місці події.

Адвокат Лариса Криворучко розповідає, що, за словами очевидців, всі у ВАЗі були нетверезі, включаючи і водійку:

«Нові деталі про ДТП / Бар (Вінницька обл.) за участю нетверезого водія — робітника Барського районного суду Вінницької області та нетверезого стану прокурора місцевої прокуратури Лаврова І. Працівники-колеги нетверезого прокурора помічені у тиску на медичних працівників , які перевіряють на стан сп’яніння. Цього можна було очікувати. Але СОТНЯ свідків .. відео фіксації..

Я чула: про розмови з експертами , що зробити винною особою хлопця, який просто їхав додому з вагітною дружиною на 6-му місяці вагітності .. Але для цієї сім’ї це був трагічний вечір. Лоб в лоб ((

Що переможе : корупція чи правда і Закон ??»

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі. // Вартові еспресо