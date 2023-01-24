На Вінниччині затримали раніше судиму жінку, яка вдарила ножем свого співмешканця

У с. Поташня Гайсинського району 48-річна раніше судима жінка нанесла ножове поранення своєму співмешканцю. Потерпілого госпіталізовано до лікарні. Правопорушниці загрожує до 8 років ув’язнення.

23 січня близько 20.00 до відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції надійшло повідомлення від 17-річного хлопця, який повідомив, що зайшовши до будинку, він виявив співмешканця матері з ознаками тілесних ушкоджень.

За словами начальника відділу поліції № 1 Гайсинського райуправління поліції Вадима Революка, прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що ножові поранення 47-річний чоловік отримав від своєї співмешканки. Під час сварки, яка виникла на ґрунті побутових відносин, раніше судима правопорушниця завдала потерпілому удар кухонним ножем в область черевної порожнини.

Потерпілий госпіталізований до місцевої лікарні.

Жінка затримана у процесуальному порядку та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Слідством вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Поліцією розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання про обрання затриманій міри запобіжного заходу. За такий злочин жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області