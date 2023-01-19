На Вознесенщині директор підрядного підприємства незаконно заволодів бюджетними коштами

Понад 74 тисяч гривень збитків завдав державному бюджету внаслідок своїх протиправних дій ексдиректор підприємства. За скоєне обвинуваченому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Під час досудового розслідування слідчі відділення поліції № 1 Вознесенського районного управління встановили, що наприкінці жовтня 2021 року між комунальним управлінням Братської селищної ради та приватним підприємством було укладено договір підряду про реконструкцію огорожі навчального закладу.

Директор підрядного підприємства, маючи умисел на привласнення бюджетних коштів, склав та підписав акти виконаних підрядних робіт в яких містились неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт, які насправді не були виконані.

Згідно з висновками проведених експертиз, внаслідок протиправних дій експосадовця державному бюджетові було завдано збитків на загальну суму понад 74 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури слідчі повідомили ексдиректору про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення».

Наразі слідчі закінчили розслідування та направили кримінальне провадження до Вознесенської окружної прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Відповідно до санкцій інкримінованих статей зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вознесенське районне управління

поліції Миколаївської області