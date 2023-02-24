На Закарпатті ліквідовано черговий канал з переправлення через держкордон чоловіків, що підлягають мобілізації

В результаті проведення спільної операції співробітників Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, СБУ та Держприкордонслужби, ліквідовано ще один канал, який зловмисники організували для переправлення через державний кордон України потенційних призовників. Цього разу переправа мала відбуватися в межах Рахівського району, через гірську річку Тиса.

У справі фігурують двоє 22-річних жителів прикордонного села Луг. Добре орієнтуючись на місцевості зловмисники обрали підходящу ділянку на водоймі та підготували для двох своїх клієнтів гідрокостюми. Правоохоронці затримали їх за 50 метрів від смуги держкордону, вже фактично на останньому етапі вчинення злочину.

Відомо, що кожному з втікачів така послуга обійшлася в 4 тисячі доларів США.

Переправників затримано відповідно до статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Оперативна робота у даній справі продовжується. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до організації даного злочину.

Поліція Закарпатської області