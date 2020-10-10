На Закарпатті викрито групу зловмисників, які обкрадали платіжні термінали самообслуговування

Протягом 2020 року на території Виноградівського району “працювала” група зловмисників, які вчиняли крадіжки з платіжних терміналів самообслуговування. Двоє невідомих чоловіків за допомогою металевого ломика пошкоджували екран терміналу. Таким чином вони отримували доступ до грошових коштів, які в подальшому й викрадали.

Працівники кримінальної поліції Виноградова провели ряд необхідних оперативних заходів та встановили, що до вказаних злочинів можуть бути причетні двоє мешканців Мукачівського району — 21 та 27 років.

З метою виявлення та фіксації доказів, які б підтверджували причетність вказаних осіб до вчинення злочинів, слідчі провели за їх місцем проживання санкціоновані судом обшуки. З помешкання фігурантів поліцейські вилучили предмети, які в подальшому будуть використані для доведення вини зловмисників.

Окрім цього працівники поліції вилучили й автомобіль, на якому пересувалися крадії під час вчинення злочинів. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик місцевого відділу поліції.

Наразі вже встановлено причетність групи крадіїв до щонайменше п’яти таких кримінальних правопорушень. Своїми протиправними діями зловмисники завдали матеріальної шкоди потерпілому на суму близько 100 тисяч гривень.

Слідчі поліції кваліфікують дії чоловіків за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто вчинення крадіжки, що завдала значної шкоди потерпілому. Наразі перевіряється причетність мешканців Мукачівщини до вчинення аналогічних злочинів на території регіону.

Поліція Закарпатської області