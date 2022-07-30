На Закарпатті затримали гастролера з іншої області, який обікрав будинок місцевих жителів

В липні цього року до поліції із заявою про крадіжку звернулися жителі селища Чинадієво, що на Мукачівщині. Потерпілі розповіли, що з їхнього будинку зникли ювелірні вироби та гроші у сумі понад 10 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали пошуки причетних осіб.

У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, співробітники обласного управління карного розшуку спільно з оперативниками сектору кримінальної поліції Мукачівщини розкрили даний злочин.

Встановлено, що до крадіжки причетний 43-річний чоловік з міста Кропивницький. Останній вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності та має чималий досвід у скоєнні майнових злочинів.

Поліцейські з’ясували, що фігурант ще на початку місяця приїхав до Чинадієва, де гостював у своїх знайомих. Протягом кількох днів він приглядав собі об’єкт для вчинення злочину і коли обрав будинок, почав готуватися до крадіжки. Зловмисник дочекався моменту, коли нікого з господарів не буде вдома, відтиснув вікно та проник всередину будинку, звідки викрав коштовності і гроші, після чого одразу покинув межі області.

Однак, співробітникам поліції Закарпаття вдалося встановили місце перебування підозрюваного: його затримали у місті Кропивницький. В його помешканні було проведено санкціонований судом обшук, під час якого в одній із кімнат правоохоронці виявили крадені коштовності потерпілих.

43-річному чоловікові слідчі Мукачівщини повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Також суд вже розглянув клопотання слідчого та обрав для фігуранта запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави.

Відповідно до санкції статті за скоєне затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області