На Запоріжжі поліцейський налагодив нелегальну діяльність гральних закладів

Співробітник поліції Бердянська, що у Запорізькій області, організував та контролював діяльність кількох точок грального бізнесу. Працівники внутрішньої безпеки поліції, Державного бюро розслідувань та прокуратури проводять слідчі заходи в рамках розпочатого кримінального провадження.

Оперативники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили причетність співробітника поліції Бердянська до протиправних дій. 42-річний працівник сектору реагування патрульної поліції Бердянського відділу поліції налагодив функціонування у місті кількох гральних закладів.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого умісті Мелітополі, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 365-3 (Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ст. 27 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці навідалися із санкціонованими обшуками за адресами розташування точок азартного бізнесу, за місцем несення служби та проживання поліцейського. За результатами слідчих заходів буде надано остаточну кваліфікацію дій співробітника поліції та оголошено про підозру.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України