На Житомирщини завершено розслідування справи щодо незаконного заволодіння нерухомістю більш ніж на 12 мільйонів гривень

Обвинувальний акт скеровано до Малинського районного суду. Серед обвинувачених — керівники трьох комерційних структур і державний реєстратор.

Злочинну «схему» із заволодіння майном та активами трьох комерційних структур викрили та задокументували співробітники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області, слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою Житомирщини.

До складу угруповання входили мешканці Харківської, Полтавської, Сумської та Житомирської областей. Організував «схему» керівник та засновник товариства — мешканець Харкова, залучив до діяльності жителя Полтавської області. Останній підшукав особу, на якого оформили товариства з ознаками фіктивності для подальшої перереєстрації на них нерухомості та активів комерційних структур вартістю понад 12 мільйонів гривень. З переоформленням права власності їм допомагав державний реєстратор однієї із сільських рад Житомирської області.

Щоби заволодіти майном та активами підприємств, зловмисники спочатку ввели фіктивні фірми до їх статутних капіталів, внаслідок чого керівники фірм стали співзасновниками. В подальшому на підставі пакету підроблених документів це дало змогу учасникам «схеми» перереєструвати право власності на підконтрольні структури.

Організатору, державному реєстратору та ще двом керівникам фіктивних підприємств було повідомлено про підозру. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженню завершено та затверджено обвинувальний акт. Зокрема організатору інкримінують вчинення злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а його спільникам — за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209.

Матеріали справи скеровано до Малинського районного суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України