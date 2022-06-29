На Золочівщині директор школи отримував зарплату п’яти «мертвих душ»

За процесуального керівництва прокурорів Золочівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника однієї із шкіл Золочівщини за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 2016 по 2021 роки обвинувачений, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі підроблених табелів обліку робочого часу, заволодів майже 800 тис грн, виплачених відділом освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту в якості заробітної плати п’ятьом працівникам. Однак, останні в школі ніколи не працювали та роботу не виконували.

Окружною прокуратурою заявлено цивільний позов до обвинуваченого з метою забезпечення кримінального провадження та вжиття заходів до повернення вищевказаних коштів державі. І за клопотанням прокурора, суд наклав арешт на усе його майно.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури