Начальнику відділу Держгеокадастру у Харківській області підозрюють у вимаганні від підприємця ₴30 тисяч

У Харкові оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі обласної поліції викрили посадовця під час отримання частини визначеної ним суми. 20 тис. грн отримав керівник відділу від підприємця за непритягнення до відповідальності та в подальшому невтручання в господарську діяльність.

31 травня за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова начальникові відділу Держгеокадастру у Харківській області повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України