Небайдужі громадяни допомогли патрульним затримали чоловіка, який відібрав гроші у жінки

Учора ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Тимошенка.

Заявниця повідомила, що після того, як вона зняла гроші з банкомата, до неї підійшов невідомий їй чоловік та вихопив з рук грошові кошти. Після чого почав утікати. Жінка зчинила галас на який відреагувало кілька чоловіків, які побігли наздоганяти утікача.

Направляючись на виклик поліцейські побачили, як кілька чоловік наздоганяють іншого громадянина, який підпадав під опис заявниці.

Патрульні затримали чоловіка. Під час поверхневої перевірки у нього виявили значну суму грошових коштів, яка чітко співпадала із заявленою кількістю потерпілою. Крім цього у затриманого знайшли 6 пігулок, ймовірно наркотичної речовини.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Оболонського району.

Патрульна поліція Києва