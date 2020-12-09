Неповнолітньому, який намагався зарубати вітчима, загрожує 10 років позбавлення волі

Ювенальним прокурорами Білоцерківської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно неповнолітнього місцевого мешканця за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15 ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, 4 грудня цього року 17- річний юнак повернувся додому у стані алкогольного сп’яніння та вирішив помститися вітчиму, з яким постійно конфліктував. Взяв сокиру, зайшов до кімнати, в якій спав 46-річний чоловік і наніс йому два удари в область грудної клітини та правої скроневої ділянки голови. Довести злочинний намір до кінця фігуранту провадження завадила матір. Після скоєного, неповнолітній зловмисник зник з місця злочину.

Наразі юнака затримано. Йому повідомлено по підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури