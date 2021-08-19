Незаконна порубка лісу: серед підозрюваних — колишній директор ДП «Гутянське лісове господарство»

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору ДП «Гутянське лісове господарство» та двом його спільникам за фактом незаконної порубки дерев, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, колишній директор ДП «Гутянське лісове господарство», маючи у власності виробничі потужності для обробки деревини та налагоджені канали її реалізації, створив на території Богодухівського району злочинну групу, яка займалася систематичною незаконною вирубкою цінних порід дерев та її подальшим постачанням на переробку.

Порубка лісу велася у промислових масштабах із використанням вантажних автомобілів, обладнаних маніпуляторами. З метою уникнення кримінальної відповідальності члени групи проводили вирубку лише у вечірній та нічний час, обирали ділянки рубки, де є місця для переховування вантажного автотранспорту, здійснювали постійний моніторинг прилеглої території.

19 серпня цього року проведено обшуки за місцем переробки незаконно зрубаної деревини, а також мешкання підозрюваних.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури