Обікрав знайому і обшахраював незнайомого чоловіка: в Ізмаїлі 34-річного чоловіка викрили у двох майнових злочинах

Правопорушнику вже оголосили підозру за ч.4 ст.185 та ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

Спочатку громадянин взявся допомагати 25-річній подрузі з переїздом у нове житло, і поки переносив речі дівчини, викрав у неї телефон, який одразу ж продав.

Згодом у чоловіка зламався власний мобільник і він не придумав нічого ліпшого, як забрати його у перехожого. Підійшов до 35-річного незнайомця, попросив у нього ненадовго телефон, щоб зробити терміновий дзвінок, і разом з ним щез.

Поліцейські зловмисника розшукали і чужий ґаджет, яким він без докорів сумління користувався, вилучили. Місце знаходження першого, проданого телефону ще встановлюється.

За результатами досудового розслідування слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану, та шахрайстві. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Судитимуть його далеко не вперше.

Вкотре зауважуємо громадянам: якщо у вас просять незнайомці телефон, щоб нібито терміново комусь подзвонити, телефонуйте і передавайте потрібну інформацію самі, не даючи нікому в руки своє майно.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області