Оголошено підозру зраднику, який очолив захоплене російськими окупантами підприємство у Херсоні

Фігурант добровільно пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду виконувача обов’язки директора так званого «унитарного государственного предприятия «Херсоноблэнерго».

У ході досудового розслідування встановлено, що співробітник АТ «Херсонобленерго» добровільно співпрацює з представниками країни – агресора. Зокрема він збирав, готував та передавав російським загарбникам матеріальні ресурси та інші активи АТ «Херсонобленерго». За це окупанти призначили 45-річного чоловіка виконувачем обов’язки директора.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГСУ Нацполіції спільно зі співробітниками СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Слідчі дії тривають.

Національна поліція України