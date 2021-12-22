Взято під варту зловмисника, який забив до смерті 24-річного чоловіка у Новій Каховці

За процесуального керівництва Каховської окружної прокуратури Херсонської області повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини (ч. 2 ст. 121 КК України). Також Новокаховським міським судом йому вже обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою.

За даними слідства, 17.12.2021 підозрюваний, перебуваючи поблизу стадіону «Енергія» в м. Нова Каховка, на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків із 24-річним хлопцем безжально побив його.

У ході бійки молодому чоловіку спричинено закриту внутрішньочерепну травму, унаслідок чого він помер на місці.

Досудове розслідування, що здійснюється Каховським районним відділом поліції Головного управління Нацполіції в області, триває.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від семи до десяти років.

Каховська окружна прокуратура