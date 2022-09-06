У Києві затримали двох наркоділків із партіями наркотиків та психотропів (фото)

Кияни збували на території столиці наркотики шляхом закладок. За місцем мешкання фігурантів вилучено партії амфетаміну, пігулок екстазі, марки ЛСД, солі PVP, канабіc та псилоцибінові гриби. За даний вид злочину їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час патрулювання району дільничні офіцери Дарницького управління поліції виявили по вулиці Дніпровій 20-річну дівчину, яка робила схованку зі згортками наркотиків. На місце прибула слідчо-оперативна група та задокументувала кримінальне правопорушення.

Всього при собі киянка мала 27 закладок, однак, при проведенні невідкладного обшуку за її місцем мешкання слідчі знайшли та вилучили ще 20 згортків з ЛСД, 158 згортків з канабісом, 83 згортки з амфетаміном та 10 згортків з псилоцибіновими грибами. Крім того, було вилучено електронні ваги та зіп-пакети для фасування.

Поліцейські встановили, що близько року фігурантка працювала кур’єром у телеграм-каналі з продажу наркотиків та робила схованки із забороненими речовинами по всьому місту.

Також днями працівники управління боротьби із наркозлочинністю у м. Києві викрили 25-річного місцевого мешканця, який так само по вулиці Драгоманова робив схованки із психотропними речовинами. На місці злочину слідчі вилучили в нього 20 пігулок екстазі та згорток із солями PVP. Вдома фігурант ховав ще 6 поліетиленових пакунки та 60 згортків з амфетаміном, 3 пакунки з канабісом та інші ємності із наркотичними речовинами. Всі заборонені засоби направлено на проведення експертизи.

За інформацією слідства, чоловік також працював на телеграм-канал та займався збутом наркотиків по всьому місту.

Наркоділків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва із окружною прокуратурою вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва