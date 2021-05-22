Патрульного, якого побили працівники поліції у Дніпрі, звільнили заднім числом?

Патрульний із Дніпра Максим Колиняк, який раніше поскаржився на побиття колегами, отримав інформацію про те, що 14 травня був звільнений із посади. Бійка в поліцейській дільниці сталася вже після цього – 17 травня.

Про це в п’ятницю, 21 травня, повідомив місцевий телеканал “D1“. Журналісти написали, що побитого старшого сержанта звільнили з поліції заднім числом.

Про те, що Колиняк позбувся посади, стало відомо під час зустрічі чоловіка з керівництвом Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, яка відбулася в п’ятницю.

На зустрічі були присутні голова місцевого УПП Андрій Калюжний і Олександр Хорольський, начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення.

Керівництво патрульної поліції області підтвердило інформацію про звільнення копа. Калиняк запитав: “А яким чином я 16-го і 17-го числа заступив на зміну, зі зброєю?”.

Калюжний і Хорольський відповіли, що законодавством на виконання дисциплінарного стягнення дається місяць від дня його застосування. Така норма дійсно існує в Дисциплінарному статуті Національної поліції України, але в ній же написано, що стягнення виконується негайно.

“На якій підставі вже звільненому Калиняку видавали зброю та відправляли патрулювати вулиці Дніпра – залишається невідомим”, – написали журналісти. // Діло