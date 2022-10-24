Перейшли на бік ворога і сприяли зміцненню окупаційної влади в АР Крим – 8 екссуддів засуджено за держзраду

Прокурори Офісу Генерального прокурора продовжують документувати факти переходу на бік ворога посадовців та притягувати їх до відповідальності.

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора упродовж 9 місяців 2022 року у порядку спеціального судового провадження ухвалено обвинувальні вироки відносно 8 колишніх суддів за вчинення держаної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Судами м. Києва кожному з них призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що, будучи діючими суддями судової влади України, шість суддів апеляційного суду АР Крим, один суддя господарського суду АР Крим та один суддя Совєтського районного суду АР Крим після окупації автономії в 2014 році перейшли на бік ворога. Вони перейшли працювати до так званих «судів» країни-агресора. На псевдопосадах так звані «судді» продовжили здійснення правосуддя, присягнувши на вірність державі-агресору, і сприяли зміцненню окупаційної влади в АР Крим.

Офіс Генпрокурора