Під Києвом п’яний депутат на BMW збив подружжя, осіротіли четверо дітей — ЗМІ (фото)
Також повідомляється, що у депутата був позитивний тест на наркотики.
За інформацією ЗМІ, п’яний депутат на BMW 7 під Києвом збив на смерть жінку і чоловіка — четверо дітей залишилися сиротами.
Про це повідомляють «Київ Оперативний» і dtp.kiev.ua.
За інформацією другого пабліка, в крові депутата виявили 1,8 проміле алкоголю.
«Водієм BMW виявився депутат Рокитнянської селищної ради Литвин Олександр Васильович, місцевий підприємець», — йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua.
Повідомляється, що водій автомобіля BMW на шаленій швидкості рухався по вул. Окружна в смт Рокитне Київської області. Не дотримуючись дистанції, скоїв зіткнення з мопедом. 36-річний водій і 32-річна пасажирка загинули, а мопед загорівся.
«У водія BMW в крові 1,81 проміле алкоголю і позитивний тест на наркотики», — пише dtp.kiev.ua.
Слідчими водій BMW затриманий згідно ст.208. Відомо, що водій виїхав з України після початку повномасштабної війни і нещодавно повернувся. // УНІАНTweet