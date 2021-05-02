Подросток «на спор» ограбил дом сотрудника СИЗО: его посадили на 5 лет

Коммунарский районный суд отправил на 5 лет в колонию несовершеннолетнего парня, который поспорил с друзьями о том, что сможет проникнуть в дом сотрудника СИЗО.

Об этом сообщается в реестре судебных решений, передает 061.

Сама история произошла еще два года назад в поселке Каменное Вольнянского района Запорожской области. Утром в жилой дом к сотруднику СИЗО пробрался подросток, который решил похитить оттуда ценные вещи – компьютерную технику и ювелирные украшения. Пока парень складывал все, что ему приглянулось, проснулся сам хозяин дома. Подросток испугался и спрятался в шкаф, но его нашел владелец дома и стал допытываться, что он здесь делает. Между ними началась драка. Подросток схватил с кухни нож и поранил владельца дома в шею. Раненный мужчина вылез на улицу через открытое окно кухни и стал звать людей на помощь. Сам парень схватил ноутбук и ювелирные украшения на общую сумму почти в 9 тысяч гривен и сбежал с места преступления.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Несовершеннолетний рассказал, что в число его друзей входят ребята старшего возраста и они имеют на него сильное влияние. За несколько часов до преступления к нему в гости пришел друг, и он у него спросил «Слабо ли зайти в дом к сотруднику СИЗО?». Двери дома были открыты, он никуда не вламывался. Ноутбук он спрятал за сараем, а золотые украшения оставил под ковром в своей комнате.

Потерпевший рассказал, что в то утро его жены и детей дома не было. Он не знает, закрыли ли они дверь на ключ или забыли, но он проснулся от шума на кухне и стал искать свой телефон. Его нигде не было. В шкафу он обнаружил мальчика в куртке и шапке, который рассказал, что он не один и телефон находится у другого. Он обнаружил, что парень пытался стащить ноутбук. Он предложил парню покинуть дом сейчас, но он не согласился. Тогда он увидел, что в руках у него два ножа и он стал угрожать ими.

Соседи подтвердили, что видели в то утро босого напуганного мальчика, который бежал с какими-то вещами от дома потерпевшего через огороды. За ним тянулся кровавый след.

Известно, что 15-летний подросток проживал без отца с матерью и бабушкой. Они возместили материальный ущерб потерпевшей стороне в 33 тысячи гривен. Местные жители подготовили коллективное обращение, где предлагали изолировать обвиняемого, поскольку он «дерзко себя ведет себя со старшими, угрожает сверстникам, использует матерные слова, замечен во многих кражах, люди боятся покидать дома без присмотра, отпускать детей вечером».

По итогу суд назначил подростку 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.