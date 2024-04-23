Погрожував вбивством сусіду – у Голосіївському районі столиці затримали порушника

Двоє водіїв не могли поділити паркомісця біля багатоповерхівки. У результаті сварки, один з них дістав пістолет та погрожував його застосувати. Порушника затримано, йому повідомлено про підозру.

Подія сталась на одній з вулиць Голосіївського району. До територіального управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що під час паркування свого автомобіля поблизу місця проживання у нього виник конфлікт з чоловіком, який почав погрожував йому пістолетом.

Отримавши повідомлення правоохоронців з’ясували, що зловмисник поїхав з місця події на автомобілі Шкода, сірого кольору. На його пошуки було орієнтовано наряди поліції і протягом пів години порушника було затримано у Дарницькому районі столиці. Ним виявився 43-річний уродженець Херсонщини. У чоловіка поліцейські виявили пристрій для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями, який вилучено та направлено на експертизу.

Дізнавачі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Максимальне покарання згідно чинного законодавства передбачає обмеження волі до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва