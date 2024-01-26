Погрози Ніколову: журналіст заявив, що поліція відпустила фігурантів у його справі

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов повідомив, що поліція після встановлення та обшуку, відпустили п’ятьох учасників, які ломилися в його дім, нікому з них не оголошено підозру.

Про це він пише у Facebook:

“Сьогодні був у поліції, подав заяву як потерпілий по справі . Дізнався, що поліція коли встановила і обшукала так відразу і відпустила “пʼятьох учасників протиправних дій щодо журналіста”. Нікого не затримали, бо нікому зараз немає підозр. Вони на волі”.

За його словами, також правоохоронці не проінформували його щодо “виявлених у них переписок і показів”.

“Пообіцяли розповісти коли закінчиться досудове розслідування. Коли воно закінчиться – теж не сказали. Кваліфікація зараз та сама легка ч2 ст171, тобто без згадки організованого кимось злочину, як у ч3. Життя продовжується”, – написав журналіст.

Передісторія:

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати. Анонімні Telegram-канали опублікували відео, на якому чоловіки стукають у двері його квартири і погрожують йому.

Поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту.

19 січня прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі Ніколова

21 січня Київська міська прокуратура повідомила, що органи правопорядку Києва встановили осіб, які ломилися в дім журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

Повідомлялось, що з правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

УП