Поліцейські Дніпра встановили трьох покидьків, які задля розваги кидали каміння у потяг

Троє хлопців з мосту кидали каміння в вагони потягу, внаслідок чого розбили три вікна.

Подія сталася 14 серпня в Шевченківському районі міста. Поліцейські відділення поліції № 12 Дніпровського районного управління поліції встановили порушників. Ними виявилися троє хлопців віком 11, 13 та 14 років.

Відносно батьків підлітків поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обовʼязків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду як з дітьми, так і з батьками, адже дорослі повинні пояснювати дітям до яких наслідків може призвести їх поведінка.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП