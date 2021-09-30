Поліцейські Іршави затримали хулігана, який ножем поранив чоловіка

29 вересня, близько першої години ночі, на лінію «102» звернувся лікар швидкої допомоги. Медик повідомив, що в приймальне відділення лікарні доставлено пацієнта з колото-різаними ранами обличчя та шиї.

Поспілкувавшись із 26-річним мешканцем села Ільниці, поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження він отримав у міському парку, де відпочивав разом зі своїми друзями. За словами потерпілого, нападник раптово підбіг до нього та поранив ножем у щоку та шию, а потім втік у невідомому напрямку.

Впродовж години працівникам поліції вдалося встановити особу зловмисника та розшукати його. Відомо, що напад скоїв 35-річний іршавчанин, який має психічні захворювання. Його затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання під вартою.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 296 ККУ (Хуліганство), поліцейські проводитимуть спеціальне досудове розслідування та встановлюватимуть осудність затриманого. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області