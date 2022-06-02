Поліцейські затримали чоловіка за вбивство та замах на вбивство мешканців Кременчука

На Полтавщині поліцейські затримали 34-річного раніше судимого жителя Кременчука, який підозрюється в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство двох місцевих мешканців. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив: «Оперативники та слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення, 2 червня затримали підозрюваного, який 29 вересня минулого року вчинив умисне вбивство та замах на умисне вбивство місцевих чоловіків. Після скоєння особливо тяжких злочинів фігурант тривалий час переховувався від слідства та був оголошений у розшук. На часі слідчим поліції йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальних керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розслідуються кримінальні правопорушення, відкриті за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) та частини 3 статті 15, пункту 1 частини 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, подія сталася 29 вересня 2021 року на проспекті Лесі Українки, 29, що у Кременчуці. Того дня затриманий спричинив ножові поранення двом місцевим жителям. Унаслідок нападу один із потерпілих від отриманих поранень помер на місці, а іншого у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького районного управління поліції)