Поліцейські затримали львів’янина, який збив двох пішоходів і втік

Поліція затримала 27-річного львів’янина який збив двох пішоходів у Стрию.



Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Вчора близько 20-ї години патрульні отримали орієнтування, що у місті Стрий на вулиці Успенській сталася ДТП з потерпілими. За попередньою інформацією винуватець, поїхав з місця події, загубивши один державний номерний знак. Внаслідок аварії двох пішоходів шпиталізували.

Екіпаж 1 батальйону негайно почав обстежувати прилеглі вулиці і на вулиці Січових Стрільців виявив схожий автомобіль Opel Astra, який мав характерні цій ДТП ушкодження і був без переднього номеру. Транспортний засіб зупинили. За кермом був 27-річний львів’янин. На лобовому склі патрульні побачили мобільний телефон та окуляри одного із потерпілих.

Водія передали слідчо-оперативній групі. // Діло