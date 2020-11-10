Поліція Буковини розшукала водія, який на смерть збив пішохода та втік з місця ДТП

Скоївши наїзд на пішохода, водій не викликав поліцію та лікарів і втік з місця ДТП. Співробітники поліції розшукали та затримали особу, причетну до скоєння смертельної автопригоди.

Вчора, 9 листопада, до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Горбова невідомий водій, керуючи автомобілем «Toyota Camry», допустив наїзд на 27-річного пішохода.

На пошуки зловмисника і його транспорту було орієнтовано весь особовий склад поліції області. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення автопригоди зі смертельними наслідками причетний 17-річний місцевий житель.

Медична експертиза показала, що кермувальник на момент вчинення автопригоди перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Поліцейські затримали хлопця в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За скоєння автопригоди зі смертельними наслідками йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області