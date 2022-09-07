Поліція Чернігівщини скерувала до суду обвинувальний акт у справі про бандитизм, розбійний напад та викрадення людини

Сьогодні оперативники поліції Чернігівщини затримали третього підозрюваного у розбійному нападі, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю, викраденні людини та угоні автівки. Поліцейські за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно підозрюваних, які в січні цього року напали на двох мешканці Ніжинщини.

13 січня у Ніжинському районі підозрювані напали на двох місцевих мешканців: фермера та його знайому. Чоловіки в масках вистрілили з травматичного пістолета чоловікові в ногу, а також пошкодили колеса автівки. У потерпілого відібрали понад 40 тисяч гривень, а у його знайомої – ювелірні прикраси. Після цього зловмисники зв’язали чоловіка і кинули його в багажник.

Автомобілем потерпілого розбійники намагалися дістатися Ніжина, та не змогли через пошкодження коліс, тож кинули транспортний засіб на дорозі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські карного розшуку і кримінальної поліції області, Ніжинського районного відділу поліції та співробітники Чернігівського слідчого ізолятора встановили всіх причетних до злочину. Підозрюваних затримали.

Поліція за силової підтримки спецпідрозділу КОРД провела низку санкціонованих обшуків в оселях зловмисників.

Організатор злочину – 25-річний уродженець Ніжина – нині відбуває покарання за скоєння майнового злочину. Поліція встановила, що засуджений наочно знав ніжинського фермера. Знайшовши спільників «на волі», він організував розбійний напад на земляка.

7 вересня поліцейські затримали третього причетного до злочину. Двом зловмисникам поліцейські повідомили про підозри у скоєнні бандитизму (стаття 257 Кримінального кодексу України), незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 ККУ), а також викраденні людини (ч. 3 статті 146 ККУ) і розбої (ч. 4 ст.187 ККУ), які вчинені організованою групою. Організатору злочину додатково повідомлено про підозру у встановленні або поширенні злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сьогодні слідчі поліції завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях та передали матеріали з обвинувальним актом прокурору для направлення до суду.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області