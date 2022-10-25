Поліція Полтавщини розслідує привласнення гуманітарної допомоги на понад чверть мільйона гривень

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Поліція викрила мешканця однієї з тергромад Лубенського району у привласненні провізії, засобів гігієни та інших речей першої потреби.

Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Підозрюваний привласнив вантаж, доставлений перевізником зі Львова на одне зі складських приміщень міста Лубни. Вартість товару гуманітарної допомоги становить близько 228,5 тисяч гривень. Серед речей, якими незаконно розпорядився фігурант: кілька сотень коробок з провіантом (зокрема, дитячим харчуванням), близько сотні мішків з ковдрами, одягом та побутовим інвентарем, десятки коробок з побутовою хімією та засобами гігієни.

слідчі поліції полтавщини розслідують привласнення гуманітарної допомоги на понад чверть мільйона гривень

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, чоловікові вже повідомлено про підозру у привласненні ввіреного йому майна в умовах воєнного стану. Також вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу».

На даний час тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 191 (Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

 

 

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