Поліція Полтавщини розслідує привласнення гуманітарної допомоги на понад чверть мільйона гривень

Поліція викрила мешканця однієї з тергромад Лубенського району у привласненні провізії, засобів гігієни та інших речей першої потреби.

Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Підозрюваний привласнив вантаж, доставлений перевізником зі Львова на одне зі складських приміщень міста Лубни. Вартість товару гуманітарної допомоги становить близько 228,5 тисяч гривень. Серед речей, якими незаконно розпорядився фігурант: кілька сотень коробок з провіантом (зокрема, дитячим харчуванням), близько сотні мішків з ковдрами, одягом та побутовим інвентарем, десятки коробок з побутовою хімією та засобами гігієни.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, чоловікові вже повідомлено про підозру у привласненні ввіреного йому майна в умовах воєнного стану. Також вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу».

На даний час тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 191 (Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Полтавщини