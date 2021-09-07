Поліція розслідує зникнення $761 тис. депозиту Києво-Печерської Лаври

Жеваго обіцяв повернути кошти, але обманув.

Національна поліція розслідує можливе заволодіння обманним шляхом коштів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври власником збанкрутілого банку «Фінанси та кредит» Костянтином Жеваго.

Йдеться про 761 тис. доларів США, які були розміщені на депозиті у банку «Фінанси та кредит» на строк з 23 січня 2015 по 23 червня 2015 року під 12,5%.

Про це повідомляє видання Finbalance з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва, якою було задоволено клопотання слідчого Нацполіції про продовження строків досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000046 на рік — до 22 липня 2022 року.

Зазначається, що після закінчення терміну дії депозитного договору довірена особа Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври не змогла отримати вклад і нараховані відсотки, а власник банку «Фінанси та кредит» «почав уникати зустрічей та розмов з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, незважаючи на попередні обіцянки повернути кошти».

Нагадаємо, 17 грудня 2015 року НБУ відкликав банківську ліцензію банку «Фінанси та кредит», а 18 грудня того ж року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав його ліквідацію.

Жеваго з жовтня 2019 року перебуває в розшуку. У липня 2021-го суд заочно відправив екснардепа під арешт.

Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру «ProZorro.Продажі» Олексію Мовчану.

Жеваго — один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки становлять близько 2,4 млрд доларів. // LB.ua