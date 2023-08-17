Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття трансгендерної військовослужбовиці, яка приїхала у Львів на похорон своєї мами

У центрі Львова 15 серпня близько 22-ї години невідомий чоловік завдав кількох ударів в обличчя трансгендерній жінці, яка при народженні була записана чоловіком. Ідеться про трансгендерну військовослужбовицю Х., яка приїхала у Львів на похорон своєї мами.

Згідно з оприлюдненою інформацією громадської організації «КиївПрайд», жінка сиділа на вулиці в центрі Львова і розмовляла по відеозв’язку зі своїм хлопцем, коли незнайомий чоловік підійшов до неї і став спершу агресивно з нею розмовляти, а згодом ударив у ніс. Потерпіла оприлюднила відео в соцмережах, на якому чути, як люди намагаються зупинити кривдника.

Журналісти Радіо Свобода зустрілися з постраждалою у відділі поліції Львова, коли вона прийшла писати заяву про побиття. Але жінка відмовилася від коментаря, попросила не фотографувати її.

За вказаним фактом правоохоронці ввечері 16 серпня відкрили кримінальне провадження. Дії зловмисника кваліфіковані за частиною 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Поліцейські здійснюють необхідні заходи для встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.