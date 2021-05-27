Поліція затримала Ромео з села Середівка, який вдарив опонента ножем у спину через юну красуню

У селі Середівка Броварського району сварка між колишніми товаришами ледь не закінчилася трагедією. Близько 23 години чоловік прийшов до будинку свого знайомого задля з’ясування стосунків.

Під час словесної суперечки господар будинку вдарив опонента ножем у спину.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, наряд реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції та медики. 26-річного потерпілого госпіталізовано до медичного закладу. Як з’ясувалося, між колишніми товаришами відбулася сварка через ревнощі.

Поліцейські затримали зловмисника за місцем проживання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний житель селища Згурівка.

При огляді помешкання правоохоронці в якості речового доказу вилучили ніж, чотири паперові згортки із речовиною зеленого кольору рослинного походження та направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчі Броварського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п’яти до восьми років. Броварським міжрайонним судом Київської області чоловіку обрано міру запобіжного заходу — домашній арешт.

Відділ комунікації поліції Київської області