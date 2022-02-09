Поліція затримала зловмисника, який побив та пограбував киянина

Після розпиття спиртних напоїв порушник декілька разів вдарив нового знайомого та забрав його особисті речі. Того ж дня поліцейські затримали фігуранта в іншому районі столиці. Відтепер йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 від перехожого надійшло повідомлення про те, що на узбіччі Володимирського узвозу знаходиться побитий чоловік, у якого забрали особисті речі. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив співробітників карного розшуку, слідчо-оперативну групу та лікарів.

Поспілкувавшись із 24-річним потерпілим, правоохоронці встановили, що напередодні він познайомився із компанією молодих людей та разом вони деякий час вживали спиртні напої. У подальшому нові знайомі вирішили змінити місце для відпочинку, замовили таксі та поїхали містом. Дорогою між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, тож чоловіки вийшли на вулицю. Далі порушник декілька раз вдарив свого опонента по голові, а потім забрав його особисті речі та втік.

Тимчасово виконувач обов’язків начальника Подільського управління поліції Денис Сілочі повідомив, що під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження фігуранта та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми з’ясували, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 21-річний уродженець Автономної республіки Крим. Гроші підозрюваний витратив на власні потреби, а інші викрадені речі заховав у квартирі свого товариша. За результатами проведеного невідкладного обшуку слідчі вилучили речі потерпілого, серед яких мобільний телефон, гаманець з банківськими картками, пристрій для куріння та зарядний пристрій для ґаджету».

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із насильством, який не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру, а також подали клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва