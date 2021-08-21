Понад $12 тис. за зняття з розшуку та безперешкодне викрадення автівок – судитимуть двох осіб

Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди та незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 289 КК України).

Розслідуванням встановлено, що двоє громадян за попередньою змовою запропонували працівнику Національної поліції України 12 400 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне вчинення у подальшому злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами, зняття з оперативного розшуку одного з них та за повернення автомобіля марки «Range Rover», який було поміщено на штрафмайданчик.

В рамках проведення негласних слідчих розшукових дій під час зустрічі цих осіб з представником поліції після передачі грошових коштів їх затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід –тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СУ Головного управління Нацполіції у м. Києві.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування розкрито ще два злочини за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами цими особами раніше. Наразі автомобілі повернуто власникам.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора