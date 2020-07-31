Понад ₴2,7 млн. збитків через збут радіоактивного металобрухту – судитимуть голову одного з Нацагенств

До суду скеровано обвинувальний акт відносно голови одного з державних агентств України, який обвинувачується у незаконному поводженні з радіоактивними матеріалами (ч. 3 ст. 265 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Слідством встановлено, що посадовець 23 серпня 2019 року підписав договір із суб’єктом підприємницької діяльності та продав радіоактивно забруднений металобрухт загальною вагою 511 тон на суму 516 тисяч гривень.

Відповідно до висновку експертизи досліджувані об’єкти є радіоактивними матеріалами, ринкова вартість яких складає понад 3 мільйони 269 тисяч гривень.

Внаслідок дій посадовця державі завдано матеріальної шкоди у сумі понад 2 мільйони 753 тисяч гривень.

Крім цього, під час укладення угоди про продаж металобрухту у сторін були відсутні ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України та санітарні паспорти на провадження виду діяльності, пов`язаного з торгівлею радіоактивними матеріалами у вигляді радіоактивно забрудненого металобрухту.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Київської області. Оперативний супровід — Департамент забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами та Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

ДБР