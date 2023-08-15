Посадовець ТЦК та керівник громадської організації допомагали в ухиленні від призову 

Керівниця відділу одного з районних територіальних центрів комплектування в Черкаській області отримала 6 200 доларів США неправомірної вигоди, а керівник громадської організації з Одещини – 8000 доларів США.

Поліцейські провели заходи для затримання осіб, причетних до функціонування корупційних схем, пов’язаних з уникненням призову на військову службу. В результаті чого затримали двох фігурантів.

Так, оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області спільно зі слідчими обласної поліції затримали начальницю відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів. 6 200 доларів США неправомірної вигоди отримала фігурантка у кілька етапів за вирішення питання з відстрочкою призову. А саме визнання громадянина непридатним до служби за станом здоров’я та видачу тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. В подальшому це давало змогу особі безперешкодно перетинати кордон.

Того ж дня працівники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області затримали керівника громадської організації. Він також допомагав громадянам уникнути призову. Проте за свої послуги вже просив 8000 доларів США. За вказану суму мав вплинути на повноважених осіб одного з районних ТЦК та вирішити з ними питання зняття з військового обліку громадянина призовного віку за станом здоров’я та виготовлення відповідних документів.

Наразі обидва фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Обом повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження розслідуються за статтями 369-2 (Зловживання впливом) та 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснюють Одеська обласна прокуратура та Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України