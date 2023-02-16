Посадовця міськради на Львівщині судитимуть за розтрату ₴100 тис. бюджетних коштів під час ремонту шкільного спортзалу
Прокурори Золочівської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного із відділів органу місцевого самоврядування району за фактами розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Слідством встановлено, що один із спортивних залів Золочівського району потребував ремонту підлоги, у зв’язку із суттєвим зносом дерев’яного покриття. З метою закупівлі дошок для проведення ремонтних робіт, було оголошено тендер, за результатами якого підписано договір купівлі-продажу. Однак, постачальником дошки для ремонту поставлені не були.
Незважаючи на це, обвинувачений підписав видаткову накладну про поставку товару у повному обсязі. На підставі вказаного документа постачальнику було безпідставно перераховано понад 100 тис грн. бюджетних коштів.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
Tweet