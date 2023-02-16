Повідомлено про підозру директору ліцею з Біловодська, який «деукраїнізував» освітній процес та возвеличував Росію

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури та Старобільської окружної прокуратури директору Біловодського ліцею № 1 повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що з приходом окупаційної влади держави-агресора він ініціював перереєстрацію навчального закладу за законодавством так званої «лнр». Провів збори педколективу, на яких закликав перейти працювати на окупантів та заявляв про подальшу інтеграцію в рф.

Після призначення «директором державного загальноосвітнього закладу лнр «Біловодська середня школа №1» чоловік організував навчання за стандартами освіти рф. У шкільних програмах використовувалися російські підручники та методичні матеріали, а вчителі були направлені до росії для проходження «перепідготовки».

Задокументовано, що новопризначений «директор» видав 24 випускникам атестати про середню освіту, які засвідчив власним підписом та печаткою псевдореспубліки.

Під час масових заходів освітянин всіляко возвеличував рф та підтримував утвердження тимчасової окупації частини регіону.

Підозрюваний обіймав цю посаду з квітня по листопад 2022 року.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Чоловіку загрожує до 3 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід – Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)