Повідомлено про підозру трьом особам, які вчинили бійку із застосуванням зброї в столичному ресторані

Злочин стався у серпні минулого року. Поліцейські провели 15 обшуків у помешканнях фігурантів та їх автомобілях. У результаті вилучено автомати та пістолети, глушники, магазини до зброї, набої, гранату та мобільні телефони. Чоловікам загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

У ході відпрацювання інформації про злочин слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань НПУ під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили та затримали трьох осіб, які вчинили хуліганські дії із застосуванням зброї. Інцидент трапився у ресторані на вулиці Маршала Конєва в літку минулого року.

Як розповів старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління поліції Києва Руслан Голованчук, поліцейські провели кропітку роботу з документування порушення та встановили, що дві компанії чоловіків призначили зустріч у закладі, де між ними стався конфлікт:

«Як стало відомо, один із фігурантів дістав зброю та зробив кілька пострілів в бік опонентів. Після цього чоловіки почали битися. Внаслідок цього, кілька учасників бійки отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наразі трьох правопорушників затримано у порядку статей 208 та 615 Кримінального процесуального кодексу України. Також проведено 15 обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих, звідки вилучено два автомати, два пістолети, глушники, шість магазинів до зброї, 230 набоїв, гранату РГД-5, два транспортні засоби, мобільні телефони, два пакетики з гранульованою речовиною зеленого кольору, недійсні дозволи на зброю та чорнові записи. Речові докази направлено на експертизу».

Трьом затриманим, уродженцям Донецької та Луганської областей, 1987 та 1988 років народження, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та додаткової кваліфікації правопорушення. Чоловікам загрожує від трьох до семи років тюремного ув’язнення.

«Поліцейські Києва продовжують досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, збирають доказову базу причетності й інших учасників конфлікту до злочину, аби ніхто не уникнув покарання за вчинене», — додав поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва