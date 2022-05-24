Повідомлено про підозру в державній зраді так званому заступнику голови адміністрації м. Маріуполя

Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, депутат міської ради у м. Маріуполі, який наразі тимчасово окупований представниками збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з ворогом і зайняв посаду «заступника голови адміністрації м. Маріуполя».

Підозрюваний відповідає за фінансово-бюджетні питання, зокрема щодо виплати заробітних плат, фінансових розрахунків, закупівлі товарів та послуг, координуючи свою діяльність з так званим казначейством «ДНР». Окрім цього, він вербує мешканців Маріуполя для участі у формуванні окупаційної влади.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс генпрокурора