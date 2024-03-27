Повідомлено про підозру «зв’язковому», який передавав ворогу інформацію про обʼєкти енергосистеми України

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Підозрюваний — колишній працівник одного з українських енергопідприємств Луганщини, який мешкає в тимчасово окупованому м. Щастя Луганської області. За даними слідства, він протягом 2023 року збирав інформацію про місця розташування та стан ключових обʼєктів енергетичної інфраструктури України. Надалі він передавав представникам рф вказані відомості для нанесення прицільних ракетних ударів, щоб знеструмити регіони України.

Для виконання ворожого завдання чоловік дистанційно залучив свого знайомого з Харкова, 63-річного працівника регіонального підрозділу компанії Укренерго. Нагадаємо, що правоохоронці затримали інформатора в порядку ст. 208 КПК України в червні 2023 року. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав його винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Чоловіку призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Детальніше: https://t.me/prokuratura_kharkiv/13722

Сам підозрюваний наразі перебуває у непідконтрольному Україні м. Щастя Луганської області. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура