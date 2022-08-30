​Представників Міноборони підозрюють в заволодінні $580 тис. при закупівлі військової амуніції для ЗСУ

Їм повідомлено про підозру в шахрайстві.

Представники Міністерства оборони України, виконуючи доручення із закупівлі військової амуніції для Збройних сил України, заволоділи коштами на суму $580 тис. Наразі їм повідомлено про підозру за статтею “шахрайство”.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Серед підозрюваних – співзасновники та директор офшорної компанії, зокрема і діючий адвокат. Під час обшуків у фігурантів вилучили гроші у різній валюті на загальну суму понад 37 млн грн.

“Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір із підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту для їх термінового постачання на потреби ЗСУ. У результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів США. Насправді жодних доставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою”, – йдеться в повідомленні.

Зазначені громадяни були представниками Міністерства оборони. Вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення та організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро.

Крім того, поліцейські провели обшуки та вилучили 17 млн грн, $400 тис. дол. США, 100 000 євро, чорнові записи, документацію. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. // LB.ua