Прокуратура відстояла 8 років позбавлення волі жителю Сєвєродонецька за смертельне побиття

За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури відстояно реальний термін покарання жителю Сєвєродонецька, якого визнано винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, залишенні потерпілого в небезпеці, що призвело до його смерті, та нападі з метою заволодіння чужим майном (ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 135, ч. 4 ст. 187 КК України).

Постановою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду відмовлено у задоволенні касаційної скарги захисника засудженого та залишено без змін вирок Луганського апеляційного суду у вигляді 8 років позбавлення волі.

У ході судового розгляду доведено, що у червні 2014 року 17-річний підліток зі своїм товаришем, перебуваючи в лісовому масиві, під час конфлікту нанесли потерпілому численні тілесні ушкодження по голові та тулубу. Неповнолітні заволоділи його мобільним телефоном та грошовими коштами, а після цього втекли з місця скоєння злочину. Потерпілого знайшли через декілька днів у непритомному стані. Він помер у реанімаційному відділенні лікарні від отриманих тяжких тілесних ушкоджень.

Сєвєродонецьким міським судом Луганської області обвинуваченого було визнано винним у скоєнні злочинів та засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки (умовно).

Луганська обласна прокуратура не погодилася з призначеним покаранням та подала на вказаний вирок апеляційну скаргу. Взявши до уваги доводи прокурора у справі, Луганським апеляційним судом ухвалено новий вирок. Рішенням суду особу засуджено до реального терміну покарання – 8 років позбавлення волі. У лютому 2021 року після проголошення вироку чоловіка було взято під варту у залі суду.

Верховний Суд підтримав позицію сторони обвинувачення, яка спростувала доводи захисників щодо необґрунтованості засудження обвинуваченого до позбавлення волі, та поставив крапку у справі.

Другого обвинуваченого наразі оголошено у розшук.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури