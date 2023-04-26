Пропагують російські наративи у навчальних закладах – притягнуто до відповідальності 11 освітян

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури десяти громадянам України заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України). Стосовно ще одного обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, з березня по листопад 2022 року підозрювані добровільно погодились працювати на окупантів. У так званій «днр» вони обійняли псевдопосади керівників та вчителя загальноосвітніх закладів, помічника ректора, завідувача кафедри і декана Маріупольського держуніверситету, начальника відділу Приазовського технічного університету, а також начальника відділу освіти адміністраціїї Першотравневого району.

Виконуючи вказівки представників самопроголошеної «влади», так звані «освітяни» навчають українських дітей за програмами рф, пропагують серед них ненависть до України, її історії та традицій.

Під час виступів у підконтрольних окупантам ЗМІ вони розповідають про «світле майбутнє», яке нібито чекає на школярів і студентів у «днр». Так звані педагоги активно пропагують російські наративи й всіляко підтримують тимчасову окупацію Донеччини.

Досудові розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора